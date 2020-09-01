Nikola Kalinic Beşiktaş'a mı? Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? İşte detaylar...
Süper Lig'in iki dev kulübü, Fenerbahçe ve Beşiktaş forvet konusunda karşı karşıya geldiler. İki ezeli rakibin bu yarışı şimdiden merak konusu oldu. Hırvat golcü ise transferde aceleci olmak istemiyor. İşte detaylar...
Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, son olarak Roma'da forma giyen ve bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Nikola Kalinic için resmi transfer tekliflerini iletmişti.
İtalyan basını konu ile ilgili yazdığı haberde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin tekliflerini doğrularken, Kalinic'in konu ile ilgili önemli bir karar verdiğini yazdı.
HENÜZ KARAR VERMEDİ VE...
Buna göre Kalinic, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kendisine ilettiği teklifi değerlendirme kararı aldı ve şu an için cepte tutuyor. Öte yandan geleceği için henüz net bir karar vermediği ifade edilen Hırvat golcünün, kendisine gelecek olası bir başka teklifi de masaya yatırmak istediği ve bu sebeple Beşiktaş veya Fenerbahçe'ye net bir cevap vermediği ifade dildi.
Nikola Kalinic, kariyerie boyunca Milan, Fiorentina, Roma ve Atletico Madrid gibi önemli kulüplerde forma giymişti.
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