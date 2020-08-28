28 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues Olympiakos’a!

Yunan medyası duyurdu! Rodrigues ile yollar ayrılıyor...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

'da yayın yapan Sportime’ın haberine göre; ile ’nin köklü takımı arasında yapılan müzakereler sonucu ’in transferinde büyük aşama kaydedildi. Tarafların henüz anlaşmadığı ancak görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi. Sarı-Lacivertli kanat için Olympiakos yetkilileri bu hafta için randevu talep etmişti. Fenerbahçe ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 4 gol 6 asistle oynamıştı.

'da yayın yapan Sportime'ın haberine göre; ile 'nin köklü takımı arasında yapılan müzakereler sonucu 'in transferinde büyük aşama kaydedildi. Tarafların henüz anlaşmadığı ancak görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi. Sarı-Lacivertli kanat için Olympiakos yetkilileri bu hafta için randevu talep etmişti. Fenerbahçe ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 4 gol 6 asistle oynamıştı.

Yeşil Burun Adalı yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması altında 29 maça çıkarken 4 gol attı ve 6 asist üretti. Garry Rodrigues, 'da da forma giymişti. 2017 yılında PAOK'tan edilen tecrübeli oyuncu ortaya koyduğu futbolla iz bırakmıştı.

Fenerbahçe, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu Al Attihad'dan 2 yıllığına kiralamıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut yapılan son transferler sonrasında Garry Rodrigues'i takımda tutmak istemiyor.

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