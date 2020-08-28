28 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Enner Valencia, Eran Zahavi, Perotti...

İşte Fenerbahçe'deki son durum!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren 'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekip , , , Novak, , , gibi isimleri kadrosuna kattı. Eksik bölgelere takviye arayan Fenerbahçe'de 'da imza aşamasına gelinirken, Perotti gibi yıldızlar da gündemde. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve o listede yer alan isimlerde son durum...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, , Novak, ve 'u kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

MARCEL TISSERAND

'de, ilk hedef stoper eksikliğini gidermek. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı transfer etmek için girişimlerine devam ediyor.

MAXIMILIANO ROMERO

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için son aday oldu. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin Romero teklifi de belli oldu. Fenerbahçe Maximiliano Romero için oyuncunun kulübü PSV'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

ENNER VALENCIA

Fenerbahçe'nin anlaştığı yıldız futbolcu Enner Valenciya 26 Ağustos akşamı İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin 'yı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Valencia sağlık kontrollerinden geçtikten sonra açıklanacak.

ANGELO FULGINI

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak isteyen sarı lacivertliler, imzalarını birer birer attırırken, bu kez sürpriz bir isme kancayı attı. İtalyan Tuttomercato'nun haberine göre şu anda Fransa Lig 1 ekibi Angers forması giyen Angelo Fulgini için Fenerbahçe ile beraber da teklif yaptı. Öte yandan Angers başkanının şu an için bu teklifi reddettiği ifade edilirken, sarı lacivertlilerin oyuncu için yaniden hazırlık yapacağı kaydedildi.

ERAN ZAHAVI

Kariyerini Çin'de sürdüren , Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe bu transfere onay vermesi durumunda, Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan İsrailli golcü için bonservis ödemeyecek. Yıllık 2,5 milyon euro maaş talep eden Zahavi, 1 milyon euro da imza parası istiyor.

PEROTTI

Roma ile geçtiğimiz günlerde anlaşamayan Fenerbahçe İtalyan kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Kanarya 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu için teklifini güncelleyecek.

ALPASLAN ÖZTÜRK

Göztepe yönetiminin 2 milyon euro bonservis bedeli istediği Alpaslan'a Fenerbahçe, talip olurken, bu kulüplerin şimdilik bu rakamı ödeyerek 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi düşünmediği bildirildi.

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