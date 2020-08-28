Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Enner Valencia, Eran Zahavi, Perotti...
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekip Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Novak, Jose Sosa, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş gibi isimleri kadrosuna kattı. Eksik bölgelere takviye arayan Fenerbahçe'de Enner Valencia'da imza aşamasına gelinirken, Eran Zahavi Perotti gibi yıldızlar da gündemde. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve o listede yer alan isimlerde son durum...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa ve Mauricio Lemos'u kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.
MARCEL TISSERAND
Fenerbahçe'de, ilk hedef stoper eksikliğini gidermek. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı transfer etmek için girişimlerine devam ediyor.
MAXIMILIANO ROMERO
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için son aday Maximiliano Romero oldu. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin Romero teklifi de belli oldu. Fenerbahçe Maximiliano Romero için oyuncunun kulübü PSV'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
ENNER VALENCIA
Fenerbahçe'nin anlaştığı yıldız futbolcu Enner Valenciya 26 Ağustos akşamı İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin Enner Valencia'yı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Valencia sağlık kontrollerinden geçtikten sonra açıklanacak.
ANGELO FULGINI
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak isteyen sarı lacivertliler, imzalarını birer birer attırırken, bu kez sürpriz bir isme kancayı attı. İtalyan Tuttomercato'nun haberine göre şu anda Fransa Lig 1 ekibi Angers forması giyen Angelo Fulgini için Fenerbahçe ile beraber Dinamo Moskova da teklif yaptı. Öte yandan Angers başkanının şu an için bu teklifi reddettiği ifade edilirken, sarı lacivertlilerin oyuncu için yaniden hazırlık yapacağı kaydedildi.
ERAN ZAHAVI
Kariyerini Çin'de sürdüren Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe bu transfere onay vermesi durumunda, Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan İsrailli golcü için bonservis ödemeyecek. Yıllık 2,5 milyon euro maaş talep eden Zahavi, 1 milyon euro da imza parası istiyor.
PEROTTI
Roma ile geçtiğimiz günlerde anlaşamayan Fenerbahçe İtalyan kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Kanarya 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu için teklifini güncelleyecek.
ALPASLAN ÖZTÜRK
Göztepe yönetiminin 2 milyon euro bonservis bedeli istediği Alpaslan'a Fenerbahçe, talip olurken, bu kulüplerin şimdilik bu rakamı ödeyerek 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi düşünmediği bildirildi.
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