Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Enner Valencia, Eran Zahavi, Perotti...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa ve Mauricio Lemos'u kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

MARCEL TISSERAND

Fenerbahçe'de, ilk hedef stoper eksikliğini gidermek. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı transfer etmek için girişimlerine devam ediyor.

MAXIMILIANO ROMERO

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için son aday Maximiliano Romero oldu. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin Romero teklifi de belli oldu. Fenerbahçe Maximiliano Romero için oyuncunun kulübü PSV'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

ENNER VALENCIA

Fenerbahçe'nin anlaştığı yıldız futbolcu Enner Valenciya 26 Ağustos akşamı İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin Enner Valencia'yı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Valencia sağlık kontrollerinden geçtikten sonra açıklanacak.

ANGELO FULGINI

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak isteyen sarı lacivertliler, imzalarını birer birer attırırken, bu kez sürpriz bir isme kancayı attı. İtalyan Tuttomercato'nun haberine göre şu anda Fransa Lig 1 ekibi Angers forması giyen Angelo Fulgini için Fenerbahçe ile beraber Dinamo Moskova da teklif yaptı. Öte yandan Angers başkanının şu an için bu teklifi reddettiği ifade edilirken, sarı lacivertlilerin oyuncu için yaniden hazırlık yapacağı kaydedildi.

ERAN ZAHAVI

Kariyerini Çin'de sürdüren Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe bu transfere onay vermesi durumunda, Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan İsrailli golcü için bonservis ödemeyecek. Yıllık 2,5 milyon euro maaş talep eden Zahavi, 1 milyon euro da imza parası istiyor.

PEROTTI

Roma ile geçtiğimiz günlerde anlaşamayan Fenerbahçe İtalyan kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Kanarya 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu için teklifini güncelleyecek.

ALPASLAN ÖZTÜRK

Göztepe yönetiminin 2 milyon euro bonservis bedeli istediği Alpaslan'a Fenerbahçe, talip olurken, bu kulüplerin şimdilik bu rakamı ödeyerek 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi düşünmediği bildirildi.

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