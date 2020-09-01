01 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Perotti için Roma'ya haber yolladı

Fenerbahçe'den Roma'ya: Transfer için bizi bekleyin!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 Giriş Tarihi: 01.09.2020

Gelecek sezon mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen 'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-laciverliler kanat oyuncusu arayışını sürdürürken bu doğrultuda İtalyan kulübüne haber gönderdi. İşte detaylar...

çalışmalarını sürdüren 'de gözler kanat oyunsuna döndü. Sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu yönetiminde arayışlarını sürdürmeye devam ederken gündeme gelen Visca ve Kalu'nun yanı sıra 'da forma giyen Perotti için de başkent ekibi ile dirsek temasını korumaya devam ediyor.

26 MAÇ 6 GOL 4 ASİST
Son üç sezondur yaşadığı sakatlıklarla bir türlü istediği seviyeye gelemeyen Perotti geçen sezon oynadığı 26 karşılaşmada 6 gol 4 asist kaydetti.
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