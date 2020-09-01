01 Eylül 2020, Salı

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Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe taraftarını üzecek açıklama! Kısa süre içerisinde...

Fenerbahçe'nin geleceği parlak olması beklenen genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'dan flaş bir açıklama geldi. Genç futbolcu, kısa bir süre içinde takımdan ayrılabileceğini söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 15:55
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Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe taraftarını üzecek açıklama! Kısa süre içerisinde...

Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli takım içindeki rekabete hazır olduğunu ve kendisini göstermeye devam edeceğini söyledi.

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Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe taraftarını üzecek açıklama! Kısa süre içerisinde...

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve sarı-lacivertli taraftarların büyük beklenti içinde olduğu 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, açıklamalarda bulundu.

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Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe taraftarını üzecek açıklama! Kısa süre içerisinde...

İlk kez Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağrılan ve ay-yıldızlı ekiple İstanbul'da kampta bulunan Ömer Faruk, kariyeri, Fenerbahçe'deki geleceği, teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu hakkında değerlendirmeler yaptı.

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Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe taraftarını üzecek açıklama! Kısa süre içerisinde...

Ümit Milli Takım'daki hazırlıkların iyi gittiğini söyleyen Ömer Faruk, "Benim ilk Ümit Milli Takım kampım. Birçok oyuncuyla yeni tanıştım. Hepsi benden büyük sayılır. Kampta doğum günümü de kutladık. Her şey güzel gidiyor." diye konuştu.

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Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe taraftarını üzecek açıklama! Kısa süre içerisinde...

Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür eden genç futbolcu, "Taraftarlarımız çok küçük yaştan beri benim arkamda duruyor. Moral ve motivasyon anlamında çok büyük destekleri var." ifadelerini kullandı.

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