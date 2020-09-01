Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe taraftarını üzecek açıklama! Kısa süre içerisinde...

Ümit Milli Takım'daki hazırlıkların iyi gittiğini söyleyen Ömer Faruk, "Benim ilk Ümit Milli Takım kampım. Birçok oyuncuyla yeni tanıştım. Hepsi benden büyük sayılır. Kampta doğum günümü de kutladık. Her şey güzel gidiyor." diye konuştu.