02 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Giuliano savaşı!

Giuliano savaşı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.09.2020

eski yıldızı için somut adımlar atmaya başladı.

Al Nasr ile yollarını ayıracak olan Brezilyalı'nın transferinde Galatasaray'ın da devrede olduğu belirtilirken, görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğü öğrenildi. 30 yaşındaki 10 numaranın transferine teknik direktör Erol Bulut'un onay verdiği ifade edildi. Yeni sezon öncesi G.Saray'ın elinden Mert Hakan'ı kapan Sambacı'da da ısrarcı davranıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Roma'da son Tango Roma'da son Tango
Resmi açıklama geldi! Rodrigues ayrılıyor Resmi açıklama geldi! Rodrigues ayrılıyor
Transfer fitili ateşlendi! F.Bahçe mi? Beşiktaş mı ? Transfer fitili ateşlendi! F.Bahçe mi? Beşiktaş mı ?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör