08 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Balili'den Zahavi'ye: İstanbul'a gitmelisin

Balili'den Zahavi'ye: İstanbul'a gitmelisin
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

Türkiye'de İstanbul, Kayseri ve Sivas formaları giyen Pini , ’nin gündemindeki Eran ile ilgili konuştu.

İsrailli eski futbolcu, vatandaşının İstanbul'a gelmesi halinde unutumayacağı günler yaşayacağını belirtip, " kariyerinde hiç 50 bin kişinin önünde oynamadı. Burada daha önce yaşamadığı bir futbol deneyimi olacak. 'ye gitmesini ve bu deneyimi yaşamasını şiddetle tavsiye ederim" dedi.
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