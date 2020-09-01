01 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

F.Bahçe Beko Beşiktaş'ı mağlup etti!

F.Bahçe Beko Beşiktaş'ı mağlup etti!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 Giriş Tarihi: 01.09.2020

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beko ve hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Beko, hazırlık maçında yendi.

'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 17-16 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, devre arasına 37-32 önde girdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreğini 56-52'lik skorla üstün geçen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 79-77 kazandı.

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