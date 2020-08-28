28 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

"Valencia'nın kapasitesi çok yüksek"

Valencia'nın kapasitesi çok yüksek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

'nın El Universo Gazetesin'nin spor yazarı Willy Gonzalez, 'nin yeni transferi Enner için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Son olarak 'nın Tigres takımında oynayan yıldız futbolcunun son dönemde kaleye şut çekmekten bile korktuğunu söyleyen Gonzalez, "Tekniği yüksek ve kapasitesi çok yüksek. Geçen yıl 8 gol attı. Aynı , 2014'te Pachuca'da 18 gol atıp West Ham'a gitmişti. Ancak Tigres'in serbest bıraktığı Valencia, 'de oynadığı dönemlerin uzağında. Şu da bir gerçek ki, bu kadar potansiyali olan bir futbolcu tekrar güvenini kazanırsa yeni forma giyeceği ligde coşar. Çünkü o iyi bir futbolcu" yorumlarını yaptı.
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