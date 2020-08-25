Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu!
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. Yeni sezon 3 Ekim'de başlayacak. Ligde ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe - Galatasaray ile karşılaşacak.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan, TBF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Kura çekimi için podyuma çıkan herkes kura toplarına dokunmadan önce ellerini dezenfekte ederken, kuranın ardından gelenekselleşen aile fotoğrafı çekimi bu sefer yapılmadı.
Yeni sezonun 3 Ekim'de başlayacağı Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçları şöyle:
Nesibe Aydın-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol
Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray
OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor
Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor
Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-BOTAŞ
Beşiktaş (Bay)
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