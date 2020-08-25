25 Ağustos 2020, Salı

BASKETBOL

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. Yeni sezon 3 Ekim'de başlayacak. Ligde ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe - Galatasaray ile karşılaşacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan, TBF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekimi için podyuma çıkan herkes kura toplarına dokunmadan önce ellerini dezenfekte ederken, kuranın ardından gelenekselleşen aile fotoğrafı çekimi bu sefer yapılmadı.

Yeni sezonun 3 Ekim'de başlayacağı Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçları şöyle:

Nesibe Aydın-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray

OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor

Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor

Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-BOTAŞ

(Bay)

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