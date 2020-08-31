31 Ağustos 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'den Kruse'ye büyük şok! 160 milyon TL...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak geçtiğimiz aylarda alacaklarını öne sürerek sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Union Berlin ile sözleşme imzalayan Alman futbolcu, Fenerbahçe ile FIFA'lık olmuştu. İşte Fenerbahçe'nin Kruse'ye açtığı davanın detayları...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 19:42
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Fenerbahçe'den Kruse'ye büyük şok! 160 milyon TL...

Fenerbahçe ile Max Kruse arasındaki sözleşme feshi sorunu yeni bir boyut kazandı.

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Fenerbahçe'den Kruse'ye büyük şok! 160 milyon TL...

Sarı-lacivertli takımdan sorunlu bir şekilde ayrılan Max Kruse, FIFA'lık olmuştu.

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Fenerbahçe'den Kruse'ye büyük şok! 160 milyon TL...

Alman futbolcu sözleşmesini pandemi dönemindeki alacaklarını alamadığı gerekçesiyle tek taraflı feshederek FIFA'ya Fenerbahçe'yi şikayet etmişti.

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Fenerbahçe'den Kruse'ye büyük şok! 160 milyon TL...

Pandemi döneminden önce oyuncularına borcu bulunmayan sarı lacivertlilerin kadrosunda yer alan oyuncularına sunduğu maaş indirimi opsiyonlarına Alman futbolcu hiçbir şekilde yanıt vermemişti.

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Fenerbahçe'den Kruse'ye büyük şok! 160 milyon TL...

32 yaşındaki futbolcu bir süre önce Alman Bundesliga ekibi Union Berlin takımı ile sözleşme imzalamıştı.

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