Fenerbahçe'den Kruse'ye büyük şok! 160 milyon TL...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak geçtiğimiz aylarda alacaklarını öne sürerek sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Union Berlin ile sözleşme imzalayan Alman futbolcu, Fenerbahçe ile FIFA'lık olmuştu. İşte Fenerbahçe'nin Kruse'ye açtığı davanın detayları...