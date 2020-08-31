Rodrigues transferiyle ilgili şok iddia! Parasını Fenerbahçe ödeyecek
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Al-Ittihad'den 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues için Olympiakos'un devrede girdiği ve 29 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Yunan ekibinde forma giyeceği öne sürülmüştü. Sarı-lacivertlilerin de Rodrigues'i elden çıkarmaya sıcak baktığı belirtilirken, Yunan basınından transferle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Al-Ittihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues ile yollarını ayırmanın hazırlığını yapıyor. Yunan ekibi Olympiakos, Al-Ittihad ile anlaşma sağlarken, Fenerbahçe cephesiyle de el sıkışma noktasına geldi.
Yunan basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Fenerbahçe'nin oyuncuyu yüksek maliyeti nedeniyle elinden çıkartmak istediğini aktarırken, sürpriz bir gelişmeyi okuyucularına duyurdu.
MAAŞIN BİR KISMI FENERBAHÇE'DEN!
Fotomaç'ın derlediği haberde, Yunan kulübünün idarecileri, Rodrigues'in 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücretini ödemeye yanaşmıyor. Fenerbahçe ile yapılan pazarlıkta, 1.5 milyon Euro ödeyebileceklerini aktaran Olympiakos yönetimi, 1 milyon Euro'luk artan paranın sarı -acivertliler tarafından ödenmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Garry Rodrigues geçtiğimiz sezon 29 müsabakada görev alırken, 4 gol 6 asist üretmişti.
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