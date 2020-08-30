Zahavi'de flaş gelişme! Transferde rakip çıktı
Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İsrailli futbolcu Eran Zahavi'yi gündemine almış ve oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlamıştı. Sarı-lacivertlilerin 33 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli yol kat ettiği öne sürülürken, Zahavi için Maccabi Tel Aviv'in de devreye girdiği öğrenildi.
Yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Son olarak Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertli kulüp, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken son olarak Guangzhou forması giyen Eran Zahavi'yi gündemine almıştı.
Yönetim, geçtiğimiz günlerde Çin ekibinden ayrıldığını açıklayan tecrübeli futbolcu için temaslarını hızlandırmış ve sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Roberto Carlos'da Zahavi'nin Fenerbahçe'ye transferi için aracı olmuştu. Kanarya'nın İsrailli golcünün transferinde sona yaklaştığı öne sürülürken, İsrail basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
MACCABI'DEN CEZBEDİCİ TEKLİF
Sport1'de yer alan habere göre Zahavi'nin eski kulübü Maccabi Tel Aviv, oyuncuya talip oldu. İsrail ekibinin sahibi ve ülkenin en zenginlerinden olan Mitchell Goldhaar'ın Zahavi'ye cezbedici bir teklifte bulunarak oyuncuyu takıma kazandırmayı hedeflediği öğrenildi.
Öte yandan 33 yaşındaki golcünün eşinin Türkiye'de yaşama konusunda şüpheleri olduğu belirtilirken, yeniden Tel Aviv'de yaşayacak olmanın da bir etken olacağı vurgulandı.
Eran Zahavi, 2013-2016 yılları arasında formasını giydiği Maccabi Tel Aviv formasıyla 156 maça çıkmış ve 121 gol, 14 asistlik bir performans sergilemişti.
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