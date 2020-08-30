30 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Zahavi'de flaş gelişme! Transferde rakip çıktı

Zahavi'de flaş gelişme! Transferde rakip çıktı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 Giriş Tarihi: 30.08.2020

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren , İsrailli futbolcu 'yi gündemine almış ve oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlamıştı. Sarı-lacivertlilerin 33 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli yol kat ettiği öne sürülürken, Zahavi için 'in de devreye girdiği öğrenildi.

Yaptığı takviyelerle yaz dönemine damga vuran 'de hareketlilik devam ediyor. Son olarak Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertli kulüp, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken son olarak Guangzhou forması giyen 'yi gündemine almıştı.

Yönetim, geçtiğimiz günlerde ekibinden ayrıldığını açıklayan tecrübeli futbolcu için temaslarını hızlandırmış ve sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu 'da Zahavi'nin Fenerbahçe'ye transferi için aracı olmuştu. Kanarya'nın İsrailli golcünün transferinde sona yaklaştığı öne sürülürken, basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

MACCABI'DEN CEZBEDİCİ TEKLİF

Sport1'de yer alan habere göre Zahavi'nin eski kulübü , oyuncuya talip oldu. İsrail ekibinin sahibi ve ülkenin en zenginlerinden olan Mitchell Goldhaar'ın Zahavi'ye cezbedici bir teklifte bulunarak oyuncuyu takıma kazandırmayı hedeflediği öğrenildi.

Öte yandan 33 yaşındaki golcünün eşinin 'de yaşama konusunda şüpheleri olduğu belirtilirken, yeniden Tel Aviv'de yaşayacak olmanın da bir etken olacağı vurgulandı.

Eran Zahavi, 2013-2016 yılları arasında formasını giydiği Maccabi Tel Aviv formasıyla 156 maça çıkmış ve 121 gol, 14 asistlik bir performans sergilemişti.

Erol Bulut'tan şaşırtan karar! Gitmesi beklenirken... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
İşte Fenerbahçe'deki son durum! İşte Fenerbahçe'deki son durum!
Erol Bulut'tan şaşırtan karar! Gitmesi beklenirken... Erol Bulut'tan şaşırtan karar! Gitmesi beklenirken...
Muriqi'de transfer tehlikesi! Eğer satılırsa... Muriqi'de transfer tehlikesi! Eğer satılırsa...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör