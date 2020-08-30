30 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Adanaspor'dan Fenerbahçeli Cenk Alptekin'e kanca! Resmi teklif yapıldı

F.Bahçe'den TFF 1. Lig'e gidiyor! Resmi teklif yapıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

1. Lig ekiplerinden , Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Cenk Alptekin'i transfer etmek için sarı-lacivertlilere resmi teklif yaptı. 19 yaşındaki stoperin transferi için iki kulüp arasında görüşmelerin başladığı öğrenildi.

Transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürürken gelen teklifleri de değerlendirmeye alıyor.

Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki genç yıldızı Cenk Alptekin için 1. Lig ekiplerinden devreye girdi.

Spor'un haberine göre her iki takım arasında transfer görüşmeleri başladı.

Türkiye Ligi U19 Elit A'da 24 maçta görev alan Cenk, 2 gollük bir performans sergiledi.

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