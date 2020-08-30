Adanaspor'dan Fenerbahçeli Cenk Alptekin'e kanca! Resmi teklif yapıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Cenk Alptekin'i transfer etmek için sarı-lacivertlilere resmi teklif yaptı. 19 yaşındaki stoperin transferi için iki kulüp arasında görüşmelerin başladığı öğrenildi.

Transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürürken gelen teklifleri de değerlendirmeye alıyor.

Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki genç yıldızı Cenk Alptekin için TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor devreye girdi.

TRT Spor'un haberine göre her iki takım arasında transfer görüşmeleri başladı.

Türkiye Ligi U19 Elit A'da 24 maçta görev alan Cenk, 2 gollük bir performans sergiledi.

DİĞER