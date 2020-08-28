Enner Valencia sağlık kontrolünden geçirildi!

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Ekvadorlu golcü Enner Valencia sağlık kontrolünden geçti. Sarı lacivertli ekip, golcü oyuncunun transferini kısa süre içinde açıklayacak.

Fenerbahçe, bir transferini daha sonlandırmaya çok yaklaştı. Sarı lacivertliler, kısa süre önce İstanbul'a getirttiği Enner Valencia'yı sağlık kontrolünden geçirdi.

Kanarya, eski kulübü Tigres ile sözleşmesi sona eren Valencia'yı bedelsiz kadrosuna katacak. Valencia, daha önce Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Everton'da da forma giymişti.

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