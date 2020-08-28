28 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Enner Valencia sağlık kontrolünden geçirildi!

Yeni transfer sağlık kontrolünden geçirildi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

'nin kadrosuna kattığı Ekvadorlu golcü sağlık kontrolünden geçti. Sarı lacivertli ekip, golcü oyuncunun transferini kısa süre içinde açıklayacak.

, bir transferini daha sonlandırmaya çok yaklaştı. Sarı lacivertliler, kısa süre önce 'a getirttiği 'yı sağlık kontrolünden geçirdi.

Kanarya, eski kulübü Tigres ile sözleşmesi sona eren Valencia'yı bedelsiz kadrosuna katacak. Valencia, daha önce ekiplerinden ve Everton'da da forma giymişti.

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