Neven Subotic Yukatel Denizlispor'da!

Süper Lig'de transfer döneminde son olarak Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal'ı renklerine bağlayan Denizlispor, transferde bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Neven Subotic ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Denizlispor'un Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Sırp stoper Subotic ile anlaşmaya vardı. Teknik direktör Robert Prosinecki'nin tecrübeli defans oyuncusunu kadroda görmek için çok ısrarcı olduğu öğrenildi. Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı.

Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra Borussia Dortmund'a transfer olan Subotic, burada 263 maçta forma giyip 18 gol attı. Sırp stoper, Dortmund'da 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak efsane haline geldi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giydi.

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