Olaylı ayrıldığı F.Bahçe'den sonra Union Berlin ile anlaşan Kruse'nin işi zor... Sarı-lacivertliler, Union Berlin'e bu futbolcunun lisansını vermezken, Alman ekibi FIFA'ya başvurdu.

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Olaylıayrıldığı F.Bahçe'den sonra Union Berlin ile anlaşan Kruse'nin işi zor... Sarı-lacivertliler, Union Berlin'e bu futbolcunun lisansını vermezken, Alman ekibi FIFA'ya başvurdu. Lisansı olmadığından takımla idmanlara çıkaman Kruse'nin FIFA'dan istenen geçici lisansı da kulübe ulaşmadı.