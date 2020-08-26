26 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Kruse’nin işi zor

Kruse’nin işi zor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.08.2020

Olaylı ayrıldığı F.Bahçe'den sonra Union Berlin ile anlaşan Kruse'nin işi zor... Sarı-lacivertliler, Union Berlin'e bu futbolcunun lisansını vermezken, Alman ekibi FIFA'ya başvurdu.

Olaylı ayrıldığı F.Bahçe'den sonra Union Berlin ile anlaşan Kruse'nin işi zor... Sarı-lacivertliler, Union Berlin'e bu futbolcunun lisansını vermezken, Alman ekibi FIFA'ya başvurdu. Lisansı olmadığından takımla idmanlara çıkaman Kruse'nin FIFA'dan istenen geçici lisansı da kulübe ulaşmadı.
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