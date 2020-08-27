27 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

PFDK'dan Fenerbahçe'ye para ve ihtar cezası

PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

(), 'ye 'talimatlara aykırılık' nedeniyle 24 bin lira para ve ihtar cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu 'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

" A.Ş.'nin, 15.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. Özel müsabakasında; Covid-19 PCR test sonuçlarının ile paylaşılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulübe tescilli olmayan sporcuların özel müsabakada oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."

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