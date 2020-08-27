PFDK'dan Fenerbahçe'ye para ve ihtar cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 'talimatlara aykırılık' nedeniyle 24 bin lira para ve ihtar cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:
"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. Özel müsabakasında; Covid-19 PCR test sonuçlarının TFF ile paylaşılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulübe tescilli olmayan sporcuların özel müsabakada oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."
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