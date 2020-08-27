27 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan Barcelona açıklaması!

Lemos: Barcelona'yı reddettim çünkü...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

'nin yeni stoper transferi , Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Mauricio Lemos geçmişte Barcelona'dan teklif aldığını ve reddettiğini de açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Türkiye'nin en büyük kulübünde olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana gerçekleştirilmiş olan bu güzel karşılama için teşekkür ederim. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum."

"Kulübün tarihini çok iyi biliyorum. Çok küçük yaşlardan beri Türk futbolunu ailemle takip ederdim. Kulübün büyüklüğünü biliyordum. Lugano'yla da konuştum. Benim için çok iyi bir adım olacağını kendisi de söyledi."

"Bir insanın kendisinden bahsetmesi çok zordur. Genel olarak şunu söyleyebilirim; teknik bir stoperim, topla çıkmayı çok severim, agresif bir oyuncuyum. Buraya elimden gelenin en iyisini kazanmak için geldim. Bu kulüp her zaman kupaları kazanmalıdır."

"Futbol aslında biraz karmaşık bir spordur. Belki mental olarak hazır olmadığım dönemler oldu. En son İspanya 2. Lig'inde oynadım. Orada oynama sebebim; futbolcu olduğumu hatırlamak istememdi. Şu an her anlamda hazırım."

"Barcelona'dan resmi teklif almıştım. Fakat o zaman çok gençtim. O dönem amacım kendimi göstermekti. Barcelona çok büyük bir kulüp, orada oynamak da birazcık zor. Dolayısıyla böyle bir karar almıştım. Hayatta böyle kararlar verirsiniz. Şimdi burada çok mutluyum!"

"Hazır hissediyorum kendimi, zaten hazır olmasaydım buraya gelmezdim. Sahada; hayatınızı her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Burada oynayabilmek için her şeyden biraz olması gerekiyor sizde."

"Açıkçası buraya gelmeden önce çok fazla zamanım olmadı. Muslera'yla da çok fazla konuşamadım. Kendisini tanıyorum. Her zaman Türkiye ve Türk kulüpleri hakkında çok güzel şeyler söyledi. Büyük bir karakter ve büyük bir futbolcu."

"Derbi maçlarını izlerdim. Çok çekişmeli maçlar olurdu. Kavgaların yaşandığı büyük bir rekabet olurdu. Büyük takımların zaten böyle tutkulu taraftarı olur. Buradaki karşılanma şeklinden biraz şaşırdım. Çok mutlu oldum. Onlara geri dönüş olarak kupalar kazanmak istiyorum."

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