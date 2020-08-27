Fenerbahçe'den taraftarlarına teşekkür!
Transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe, FIFA'nın sosyal medyada düzenlediği "Hangi taraftar daha tutkulu?" anketine katılan taraftarlarına teşekkür etti. Ankette sarı-lacivertli takım yüzde 57, Galatasaray ise yüzde 43 olarak sona ermişti.
FIFA.com'da yapılan "Hangi taraftar daha tutkulu" anketinde ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bırakan Fenerbahçe, oy kullanan taraftarlarına teşekkür etti.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"FIFA.com'un başlatmış olduğu ankete katılarak her alanda olduğu gibi Fenerbahçemizin adını zirveye taşıyan Büyük Taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimizle…"
💛💙 @FIFAcom'un başlatmış olduğu ankete katılarak her alanda olduğu gibi Fenerbahçemizin adını zirveye taşıyan Büyük Taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimizle… #BizFenerbahçeyiz 💪 pic.twitter.com/XQWY9nqx0C— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2020
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