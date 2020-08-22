Fenerbahçe Lemos için anlaştı! Ödenecek rakam...

Mauricio Lemos için temaslarını sürdüren Fenerbahçe için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol medyasından Canarias-7, Las Palmas'ın Lemos'u 1.5 milyon Euro'ya bırakacağını belirtti.

İspanya'dan Canarias-7, Las Palmas'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lemos'u Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro'ya vermeye razı olduğunu yazdı. Ignacio Acedo imzalı haberde F.Bahçe'nin o rakamı taksitlerle ödeyeceğini iddia etti. Ayrıca Lemos'tan gelecek rakamla Las Palmas'ın Cardona'yı alacağını yazdı. Haberde ayrıca 24 yaşındaki Uruguaylı stoperin Türkiye'de de tutunamazsa Güney Amerika'ya döneceği belirtildi.

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