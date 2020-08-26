Fenerbahçe Marcel Tisserand ile anlaştı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Lemos'u kadrosuna katmıştı. Defansı sağlama almak isteyen Kanarya, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı.
Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor.
TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Kongolu stoper Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı. İki kulüp arasındaki görüşme devam ediyor.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Wolfsburg, Fenerbahçe'den Marcel Tisserand için 2.5 milyon Euro talep ederken iki kulüp arasında pazarlıklar hem bonservis hem de kiralama üzerine devam ediyor. Kongolu oyuncu da Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç futbolcu, 2018 yılında Ingolstadt'tan Wolfsburg'a 7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Kongolu savunmacı Fransa Ligue 1'de 61 maça çıkarken; Almanya Bundesliga'da 69 maçta forma giydi.
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