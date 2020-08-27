27 Ağustos 2020, Perşembe

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Lemos'tan Barcelona itirafı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki oyuncu, Barcelona'dan bir dönem teklif aldığını ifade etti.
27.08.2020
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