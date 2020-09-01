Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu
Ülkemizde hem Galatasaray hem Fenerbahçe forması giyen Gary Rodrigues'in durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Yıldız futbolcunun Avrupa'ya transfer olmak istediği iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'a gitmesi beklenen Garry Rodrigues için bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad'dan açıklama geldi.
Al Ittihad Basın Sözcüsü Hüseyin El Şerif, 29 yaşındaki oyuncunun Olympiakos'a transfer olmasının mümkün gözüktüğünü söyledi.
"RODRIGUES'İ GÖNDERMEK İSTİYORUZ"
Hüseyin El Şerif, "İnanıyorum ki bir anlaşma sağlayacağız ve sonunda Garry Rodrigues kariyerine Olympiakos'ta devam edecek. Oyuncu Al Ittihad'a geri dönmek istemiyor. Takım da bu yüzden onu satmayı ve sözleşmesinden kurtulmayı istiyor" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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