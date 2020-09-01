01 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

F.Bahçe Marko Livaya için resmi teklifte bulundu!

F.Bahçe Hırvat golcü için resmi teklifini yaptı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 Giriş Tarihi: 01.09.2020

hareketli saatler yaşayan 'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler Livia için girişimlere başladı. İşte detaylar...

'de son dakika transfer haberi... 2020-21 sezonu için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, AEK forması giyen Livaja'ya resmi teklifini iletti.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre AEK, oyuncuya yeni sözleşme teklif edecek ancak Fenerbahçe, beklenmedik bir atak gerçekleştirdi ve yıldız futbolcunun menajerine teklifini iletti.

Sarı lacivertlilerin, Livaja'nın menajerine 2 milyon euroluk teklif verdiği belirtilirken, Erol Bulut'un, oyuncunun transferinin ısrarla istediği ifade edildi.

AEK'NIN TEKLİFİNDEN FAZLA
Öte yandan Fenerbahçe'nin, AEK'nın Livaja'ya sunacağı tekliften daha yüksek bir miktar önerdiği ifade edilirken, sarı lacivertlilerin henüz AEK'ya bir teklif sunmadığı aktarıldı.

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