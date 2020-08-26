26 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Enner Valencia'nın İstanbul'a geleceği saat belli oldu!

Anlaşma tamam! İşte geliş saati
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 Giriş Tarihi: 26.08.2020

'nin anlaştığı Enner 'nın 'a geleceği saat belli oldu. Yıldız futbolcu bu akşam saat 22:50'de İstanbul'da olacak.

transferde mutlu sona çok yaklaştı... Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmayı planlayan ve görüşmelerde son aşamaya gelen Kanarya, Kosovalı golcünün yerine getireceği ismi buldu.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, son olarak Meksika Ligi ekiplerinden Tigres forması giyen Enner 'yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

İSTANBUL'A GELİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Ekvadorlu golcü, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.50'de 'a gelecek ve kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.

, kariyeri boyunca toplamda 89 gol kaydederken 46 asist üretmişti.

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