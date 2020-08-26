Fenerbahçe Visca için gözünü kararttı! İşte yeni takas teklifi
Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Edin Visca için bir kez daha harekete geçti. Daha önce Boşnak yıldız için Miha Zajc'ı öneren sarı-lacivertlilerin, Başakşehir'e bu kez Serdar Aziz, Deniz Türüç + bir miktar para teklifi yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...
Yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmaya hazırlanan F.Bahçe, Edin Visca'dan vazgeçmiyor. Başakşehir ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusuna karşılık iki yıldızını da gözden çıkaran yönetim, bir miktar para ödemeyi de kabul ediyor. Başakşehir'in Visca'ya karşılık takasta Ozan Tufan artı para istediği belirtilirken, F.Bahçe Deniz Türüç ve Serdar Aziz'i öneriyor. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun önceki gün bir restaurantta buluştuğu Edin Visca'nın da Çubuklu'yu giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.
347 MAÇ 100 GOL 98 ASİST
Tam 9 sezondur Başakşehir forması giyen Edin Visca, bu süreçte takımın hücumuna büyük güç kattı. Başakşehir'in şampiyonluğunda da kilit rol oynayan Boşnak futbolcu, İstanbul ekibiyle toplam 347 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 100 kez rakip fileleri havalandırdı, 98 de asist yaptı.
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