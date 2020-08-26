Fenerbahçe savunmaya duvar örüyor! Lemos'un yanına Tisserand gelecek
Stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak Mauricio Lemos ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Uruguaylı stoperin partnerini buldu. Kanarya'nın Wolfsburg forması giyen Kongolu futbolcu Marcel Tisserand'ın transferinde mutlu sona yakın olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe, stoperde ikinci bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Lemos'u önceki gece İstanbul'a getiren ve renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Marcel Tisserand'da da mutlu sona yaklaştı. Fotomaç'ın haberine göre Wolfsburg, Sochaux'tan Lacroix'i transfer etmesinin ardından Kongolu stoperin satışına onay verdi. Alman ekibinin 27 yaşındaki stoper için 2.5 milyon euro bonservis istediği öğrenildi. Alman ekibinde alternatifler arasında yer alan Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 resmi maçta forma giydi, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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Profesyonel kariyerine Monaco'da başlayan Tisserand, daha sonra sırasıyla Lens, Toulouse, Ingolstadt ve Wolfsburg formaları giydi.
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