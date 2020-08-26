F.Bahçe'ye sürpriz golcü adayı!

Transferde hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe için sürpriz bir golcü iddiası ortaya çıktı. Sarı-laciverlilerin Guangzhou forması giyen Zahavi için nabız yokladığı ve oyuncu ile temasa geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını bir yandan sürdürürken bir yandan da transferde hareketli saatler yaşıyor.



TRT Spor'un haberine göre; Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler'e önerilen son isim Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi oldu.

Bonservis bedeli bulunmayan 33 yaşındaki İsrailli golcü Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası istedi.

Fenerbahçe bu transfere onay vermesi durumunda, Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan İsrailli golcü için bonservis ödemeyecek. Yıllık 2,5 milyon euro maaş talep eden Zahavi, 1 milyon euro da imza parası istiyor.

Bu sezon Çin Süper Ligi'nde Guangzhou ile 7 maça çıkan Zahavi 4 gol atıp, 1 asist yaptı.

Futbola Hapoel Tel Aviv altyapısında başlayan 33 yaşındaki oyuncu, Palermo ve Maccabi Tel Aviv'de de forma giydi.

2016 yılından bu yana Guangzhou'da oynayan İsrailli oyuncunun, Fransa pasaportu da bulunuyor.

Eran Zahavi, Çin Hükümeti ile yaşadığı sorun sebebiyle ülkeden ayrılmak istiyor. Çin Hükümeti, pandemi sebebiyle Ekim ayında oynanacak İskoçya-İsrail maçına Zahavi'nin gitmesine izin vermeyince konu FIFA'ya taşınmıştı.

Tecrübeli oyuncu, ülkesine gitmesi halinde karantina koşulları sebebiyle Çin'e geri dönemeyecek.

İsrail Milli Takımı'nda da kaptan olan Zahavi, milli formayla 52 maçta 19 gol kaydetti.

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