25 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Enner Valencia Fenerbahçe'de!

F.Bahçe'de bir transfer daha tamam! İstanbul'a geliyor
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 Giriş Tarihi: 25.08.2020

çalışmalarına tam gaz devam eden ve kadrosuna 7 oyuncu dahil eden , Ekvadorlu forvet Enner ile her konuda anlaşma sağladı. 30 yaşındaki oyuncu kısa süre içinde İstanbul'a gelip imza atacak.

dönemine hızlı bir giriş yapan ; Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Jose Sosa, Filip Novak, Sinan Gümüş ve Mame Thiam'ı kadrosuna katmıştı.

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan ve forvet arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, bir dönem Galatasaray'ın da gündeminde olan Enner ile her konuda anlaşma sağladı.

TRT Spor'un haberine göre; 30 yaşındaki Ekvadorlu forvet, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek.

F.Bahçe'de Muriqi'nin yerine 21'lik golcü! Teklif ortaya çıktı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de Muriqi'nin yerine 21'lik golcü! Teklif ortaya çıktı F.Bahçe'de Muriqi'nin yerine 21'lik golcü! Teklif ortaya çıktı
Pirlo'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran açıklama! Higuain... Pirlo'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran açıklama! Higuain...
Novak'tan flaş Sosa açıklaması! ''Transfer sürecinde''... Novak'tan flaş Sosa açıklaması! ''Transfer sürecinde''...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör