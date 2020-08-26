26 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Alanya’nın inadı inat!

Alanya’nın inadı inat!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.08.2020

'un ısrarcı olduğu transferler arasında yer alan Bakasetas için Alanya'nın tavrı net...

Erol 'un ısrarcı olduğu transferler arasında yer alan Bakasetas için Alanya'nın tavrı net... Güney ekibi, Yunan futbolcunun transferi konusunda ikinci kez kapısını çalan Fenerbahçe'den 4 milyon euro istiyor, takasa sıcak bakmıyor.
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