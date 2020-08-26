Son dakika: Fenerbahçe yeni transferi Mauricio Lemos'u açıkladı!
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den savunmaya takviye geldi. Fenerbahçe İstanbul'a getirttiği Mauricio Lemos'u duyurdu.
Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli takviyelerle güçlendiren Fenerbahçe, bir transfere daha imza attı. Sarı-lacivertli takım, İstanbul'a görüşme yapmak üzere getirdiği Mauricio Lemos'u renklerine bağladığını duyurdu.
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bu seneki transfer politikamız, bize hem vakit kaybı olmaksızın hemen katkı yapabilecek eski değerlerimizi kadromuza katarken geleceği de unutmamak gerekiyor. Emre ve Lugano'dan aldığımız referansla takip ettiğimiz Lemos'u, Uruguay A Milli güncel kadrosuna da girmeye başladı. İnşallah kariyeri bizimle birlikte zirveye çıkar. Fenerbahçe'ye iyi bir karakter aldık.
Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Lemos'un ise ilk sözleri şöyle:
Bana güvenen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi kulübüm için yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çok büyük kulüp olduğunu ve büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum Fenerbahçe'nin. Beni destekledikleri için teşekkür ediyorum.
Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş ise yeni transferlerin müjdesini verdi ve "1-2 pozisyona daha transferler için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
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