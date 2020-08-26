26 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe yeni transferi Mauricio Lemos'u açıkladı!

İmzayı attı! İşte sözleşme detayları
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 Giriş Tarihi: 26.08.2020

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren 'den savunmaya takviye geldi. Fenerbahçe 'a getirttiği 'u duyurdu.

Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli takviyelerle güçlendiren , bir transfere daha imza attı. Sarı-lacivertli takım, 'a görüşme yapmak üzere getirdiği 'u renklerine bağladığını duyurdu.

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu seneki politikamız, bize hem vakit kaybı olmaksızın hemen katkı yapabilecek eski değerlerimizi kadromuza katarken geleceği de unutmamak gerekiyor. Emre ve Lugano'dan aldığımız referansla takip ettiğimiz Lemos'u, Uruguay A Milli güncel kadrosuna da girmeye başladı. İnşallah kariyeri bizimle birlikte zirveye çıkar. Fenerbahçe'ye iyi bir karakter aldık.

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Lemos'un ise ilk sözleri şöyle:

Bana güvenen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi kulübüm için yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çok büyük kulüp olduğunu ve büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum Fenerbahçe'nin. Beni destekledikleri için teşekkür ediyorum.

Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş ise yeni transferlerin müjdesini verdi ve "1-2 pozisyona daha transferler için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Fenerbahçe Lemos'u resmen açıkladı!

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