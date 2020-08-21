21 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Sinan Gümüş ve Filip Novak bireysel çalıştı

Sinan Gümüş ve Filip Novak bireysel çalıştı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

2020/2021 sezonu için hazırlıklarını 'de bulunan 'nda sürdüren 'de yeni transferler ve bireysel çalıştı.

Sarı-lacivertli takım, 'nda gerçekleştirilen kampta sabah idmanı yapmazken, yeni transferlerden ve bireysel çalıştı.

İki futbolcu, özel çalışma programları doğrultusunda antrenman yaptı.

, günü akşam yapacağı taktiksel antrenmanla tamamlayacak.

Yeni golcüyü açıkladılar! haberin devamı



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