Sinan Gümüş ve Filip Novak bireysel çalıştı

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren ve şimdiden yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde son aşamaya gelen sarı-lacivertlilerin yeni forvetini duyurdular. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri