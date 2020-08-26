26 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Valencia İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 Giriş Tarihi: 26.08.2020

Son dakika transfer haberi; 'nin yeni transferi Enner Valancia 'a geldi. Sarı lacivertli ekip Ekvadorlu golcü ile sözleşme imzalayacak.

'nin anlaştığı Enner 'nın 'a geldi. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünün ardından imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe, son olarak Meksika Ligi ekiplerinden Tigres forması giyen Enner Valencia'yı kadrosuna kattı. Enner Valencia, kariyeri boyunca toplamda 89 gol kaydederken 46 asist üretmişti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...

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