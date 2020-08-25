25 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

O ikili turp gibi

O ikili turp gibi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

 transferler ve Novak, dün sağlık kontrolünden geçti.

transferler ve Novak, dün sağlık kontrolünden geçti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada kan tetkikleri yapılan iki futbolcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. İki oyuncuda da bir soruna rastlanmadı.

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