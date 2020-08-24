Fenerbahçe'den Marcelo Guedes'e kanca! İşte yapılan teklif

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia atıldı. Dünyanın dört bir yanından stoper arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin, Olympique Lyon forması giyen ve bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen Marcelo Guedes'e teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Gelecek sezon için stoper arayışlarına devam eden ve ilk olarak Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ie anlaşmaya sağlayan Fenerbahçe, bu bölgeye bir takviye daha yapmak için harekete geçti. Stoper bölgesi için adı Diego Godin ve Bastos gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon harika bir performans gösteren ancak yarı finalde güçlü Bayern Münih'e elenen Lyon'da sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Marcelo için ezeli rakip Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi. Yarı final sonrası kulübün verdiği iki günlük izini değerlendiren Brezilyalı futbolcunun menajeri ile sarı-lacivertlilerin temasa geçtiği öğrenildi. Kanarya'nın, 33 yaşındaki stopere 2+1 yıllık sözleşme için senelik 2 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı belirtildi. Brezilyalı oyuncunun ise menajeri aracılığıyla bu teklife teşekkür edip, ret cevabı gönderdiği ifade edildi.

"TÜRKİYE'DE SADECE BEŞİKTAŞ'TA OYNARIM"

Siyah-beyazlılarla temas halinde olan Marcelo'nun, "Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım. Ne Beşiktaş kulübünü ne de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratamam" dediği öğrenildi. Kara Kartal'dan haber bekleyen Marcelo'nun, Beşiktaş'a transfer olup olmayacağının birkaç gün içerisinde belli olması bekleniyor. Lyon'un hocası Rudi Garcia'nın, çok sevdiği oyuncusunu her ne kadar bırakmak istemese de Brezilyalı stoperin tekrar Türkiye'ye dönme isteğini kırmayacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

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