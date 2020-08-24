24 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Mauricio Lemos transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Stoper transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayları
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 Giriş Tarihi: 24.08.2020

Yaz döneminin hızlı takımlarından , bir transferde daha mutlu sona ulaştı. İtalyan gazeteci Nico Schira, sarı-lacivertlilerin forması giyen Uruguaylı stoper ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar Mert Hakan Yandaş, , , Filip Novak, , Mame Thiam, , Barış Sungur ve İsmail Yüksek ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertli takım, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz sezon sıkça problem yaşadığı stoper bölgesini güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Kanarya, 2 ekiplerinden ile forma giyen ile anlaşmaya vardı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Uruguaylı stoperin transferi için İspanyol ekibine 1.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

SAĞLIK KONTROLLERİ İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

Tuttomercatoweb'in verdiği habere göre ise 24 yaşındaki stoper, sağlık kontrolleri için 'a gelecek.

Fenerbahçe Lemos'u kadrosuna kattı

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