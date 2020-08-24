Fenerbahçe Mauricio Lemos transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları
Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. İtalyan gazeteci Nico Schira, sarı-lacivertlilerin Las Palmas forması giyen Uruguaylı stoper Mauricio Lemos ile anlaşma sağladığını açıkladı.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Jose Sosa, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Barış Sungur ve İsmail Yüksek ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertli takım, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Geçtiğimiz sezon sıkça problem yaşadığı stoper bölgesini güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Kanarya, La Liga 2 ekiplerinden Las Palmas ile forma giyen Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Uruguaylı stoperin transferi için İspanyol ekibine 1.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.
SAĞLIK KONTROLLERİ İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR
Tuttomercatoweb'in verdiği habere göre ise 24 yaşındaki stoper, sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelecek.
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