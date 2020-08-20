20 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Hakan için imza töreni

Hakan için imza töreni
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

transferlerinden Mert Hakan Yandaş, bugün basının karşısına çıkacak.

transferlerinden Mert Hakan Yandaş, bugün basının karşısına çıkacak. F.Bahçe, 26 yaşındaki oyuncusu için 'nda imza töreni düzenleyecek. Bir yöneticinin de yer alacağı tören, 14.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerle 4 senelik anlaşma sağlayan Mert, yeni sezon hazırlıkları öncesi idmanlarda öne çıkan isimler arasında yer alıyor.
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