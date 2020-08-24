24 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

hazırlıklarına 'nda yaptığı kampla devam eden , çalışmalarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

hazırlıklarını Tesisleri'nde sürdüren , günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda oynanan çift kale maçların ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 25 Ağustos Salı günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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