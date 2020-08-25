25 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Sosyal medyada Godin çılgınlığı! "Come to Fenerbahçe"

Godin çılgınlığı! Come to Fenerbahçe
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.08.2020

12. adam, için sosyal medyada harekete geçti. 'nin gündeminde olan Uruguaylı stoperin instagram hesabında paylaştığı son fotoğrafın altına binlerce taraftar, sarı-lacivert kalp emojileri koyup, "Come to Fenerbahçe" yazdı.

12. adam, için sosyal medyada harekete geçti. 'nin gündeminde olan Uruguaylı stoperin instagram hesabında paylaştığı son fotoğrafın altına binlerce taraftar, sarı-lacivert kalp emojileri koyup, "Come to Fenerbahçe" yazdı. Bu arada Emre Belözoğlu'nun 'den eski takım arkadaşı 34 yaşındaki futbolcuyla temaslarını sürdürdüğü belirtilirken taraftarların bu mesajları Diego Godin'i etkiledi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Sosa'nın ardından bir Tangocu daha! Çubukluyu giymesi an meselesi Sosa'nın ardından bir Tangocu daha! Çubukluyu giymesi an meselesi
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
F.Bahçe'den Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! İşte yapılan teklif F.Bahçe'den Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! İşte yapılan teklif
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör