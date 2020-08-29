29 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi kulübüne veda etti!

F.Bahçe'nin gündemindeki yıldız kulübüne veda etti!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

döneminin hızlı ekibi , Vedat Muriqi'nin alternatifi arayışlarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki İsrailli yıldız kulübü Guangzhou'ya veda etti.

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan , Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Novak, Sosa, Mame Thiam, Enner Valencia ve Mauricio Lemos gibi yıldızları kadrosuna kattı. Vedat Muriqi'ye alternatif bir forvet arayan Fenerbahçe, ile ilgileniyordu. Zahavi, kulübü Guangzhou'ya veda etti.

ERAN ZAHAVI KİMDİR?

25 Temmuz 1987 İsrail doğumlu olan Eran Zahavi, futbol kariyerine İsrail ekiplerinden Hapoel Tel Aviv altyapısında başladı. Mesleğine orta saha oyuncusu olarak başlayan Zahavi, daha sonra daha iyi performans sergilemeye başladığı forvet pozisyonuna geçti ve hala bu pozisyonda görevini yerine getirmeye çalışıyor. 33 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda İsrail Milli Takım forması da giyiyor.

Eran Zahavi futbol kariyerinde ise toplamda, sahaya çıktığı 426 maçta, 259 gol ve 58 asistin de sahibi.

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