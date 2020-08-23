Malang Sarr'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Chelsea devreye girdi
Yeni sezon öncesi stoper bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ve Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Nice ile sözleşmesi sona eren Malang Sarr'ı da gündemine almıştı. 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Chelsea'nin de devreye girdiği ve İngiliz devinin oyuncuyu transfer ederek kiralamak istediği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulan Malang Sarr için Chelsea'nin devreye girdiği ve oyuncu ile sözleşme yapıp kiralık olarak gönderileceği iddiası ortaya atıldı.
SkySports'un haberine göre sözleşmesi elinde olan ve Fransa Milli Takımı için de gelecek vaadeden isimlerden biri olan 21 yaşındaki stoper Malang Sarr için Chelsea'nin devreye girdiği belirtildi. Sarr'ı kadrosuna katar katmaz kiralık olarak göndermeyi düşündüğü belirtilen Chelsea'nin oyuncuya rakiplerinden daha yüksek teklif verme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.
Sözleşmesi elinde olması sebebiyle Barcelona başta olmak üzere bir çok takımın gündeminde olduğu konuşulan Malang Sarr için Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun bu transfer için yoğun mesai harcadığı konuşuluyordu.
Fransa Genç Milli Takım kategorilerinde de forma giyen Malang Sarr 1.81 boyunda, solak ve savunmanın ortasında görev yapıyor.
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