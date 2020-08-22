22 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Muriqi maç kadrosunda yok!

Fenerbahçe'de Muriqi maç kadrosunda yok!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 Giriş Tarihi: 22.08.2020

yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde ile oynanacak olan maç kadrosunda Vedat Muriqi alınmadı.

'de İtalya'nın Lazio takımına transferi gündemde olan Vedat Muriqi, ile yapılan hazırlık maçının kadrosuna alınmadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muriqi'in sakatlığını bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçının kadrosunda, Muriqi'in yanı sıra Nabil Dirar ve Tolgay Arslan sakatlığı sebebiyle alınmadı. Yeni transferler Filip Novak ve Sinan Gümüş ise antrenman eksikliği nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe, bu oyuncuların dışında mücadelede, kampta bulunmayan Jose Sosa, Allahyar Sayyadmanesh ve Tolga Ciğerci'den yararlanamadı.

Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı


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