23 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de stopere Marcel Tisserand iddiası

Tisserand iddiası
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.08.2020

Transfer çalışmalarına devam eden , geçtiğimiz sezonlarda kanayan yara olarak gördüğü stoper mevkisindeki sorunu çözmek istiyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler 'ı kiralamak istiyor.

Transfer gündeminde birçok isim bulunan için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Wolfsburg forması giyen 'ı kiralamak istediği ileri sürüldü. Alman ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki stoper için teknik direktör Erol Bulut'un ısrarcı olduğu belirtildi. Kongolu, geçtiğimiz sezon 15 lig maçında oynadı.

Sosa'nın transferine tepki! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması i��in elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Mandzukic bombası! İşte önerilen rakam Mandzukic bombası! İşte önerilen rakam
F.Bahçe stoperine kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi F.Bahçe stoperine kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Fenerbahçe Karagümrük'le yenişemedi! Fenerbahçe Karagümrük'le yenişemedi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör