Fenerbahçe'de stopere Marcel Tisserand iddiası

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonlarda kanayan yara olarak gördüğü stoper mevkisindeki sorunu çözmek istiyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler Marcel Tisserand'ı kiralamak istiyor.

Transfer gündeminde birçok isim bulunan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı kiralamak istediği ileri sürüldü. Alman ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki stoper için teknik direktör Erol Bulut'un ısrarcı olduğu belirtildi. Kongolu, geçtiğimiz sezon 15 lig maçında oynadı.

DİĞER