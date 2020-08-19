19 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Yunanistan’da gündem Garry

Yunanistan’da gündem Garry
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Garry Rodrigues'e talip olduğu iddia edilen 'tan dün açıklama geldi. Yunan ekibinin yöneticileri, ülke basınına yaptıkları açıklamada Fenerbahçe'nin yıldızının kendilerine menajerler aracılığıyla önerildiğini ifade etti.

Garry Rodrigues'e talip olduğu iddia edilen 'tan dün açıklama geldi. Yunan ekibinin yöneticileri, ülke basınına yaptıkları açıklamada Fenerbahçe'nin yıldızının kendilerine menajerler aracılığıyla önerildiğini ifade etti. Sarı- lacivertlilerle 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyla ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanabileceği de kaydedildi.
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