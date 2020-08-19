Şovda 2. perde
Transferin resmen başladığı 4 Ağustos haftasında 4 yıldız ismi renklerine katan sarı lacivertlilerde şov sürüyor. Thiam Çubuklu'yu giydi, gözler yeni yıldızlara çevrildi. Sosa ve Perotti'nin de kısa sürede imza atacağı öğrenildi.
Yeni sezon öncesi bonservis bedeli ödemeden güçlü bir kadro için kolları sıvayan Fenerbahçe, dün şova devam etti. Transfer sezonunun resmen açıldığı 4 Ağustos haftasında Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Novak'ı duyuran sarı-lacivertliler, dün de Mame Thiam'a Çubuklu'yu giydirdi. Senegalli futbolcunun resmen Fenerbahçe'de olduğunu ilan eden video, sosyal medyada büyük beğeni toplarken, gözler yeni yıldızlara çevrildi. Dün akşam saatlerinde 10 günlük kamp süreci için Topuk Yaylası'na geçen Kanarya'nın yeni transferleri açıklamaya devam edeceği öğrenildi.
BU KEZ İŞİ SIKI TUTUYORLAR
Fenerbahçe'nin uzun süredir temas halinde olup, anlaştığı isimlerden Jose Sosa ve Diego Perotti'nin de kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi. Özellikle bonservisi elinde olan ve Süper Lig'i bilen isimlere imza attıran sarı-lacivertliler, Perotti ile birlikte diğer liglerden yapacağı transferleri de Süper Lig'in başlangıç tarihi olan 11 Eylül'e kadar bitirmeyi hedefliyor. Harcama limitlerine uygun bir şekilde transferlerini sürdüren sarı-lacivertliler, yüksek bedelle satmaya hazırlandığı Muriç ile yollarını ayıracağı birçok futbolcunun kazandığı yıllık ücretler çıktığında da harcama limitlerinde rahat bir nefes alacak.
TWITTER YIKILDI: FENERBAHÇE GELİYOR
Güne Mame Thiam transferini duyurarak başlayan Fenerbahçe, günün en çok konuşulanıydı. Sarı-lacivertliler, 'Fenerbahçe geliyor' etiketinin ardından duyurduğu transferlere taraftarlar da binlerce yorum yaptı. 12. adam, twitter hesaplarında 'Fenerbahçe geliyor' etiketiyle paylaşımlarda bulundu, sosyal medyada zirveye çıktı.
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