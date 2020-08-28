Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Meksika'nın Tigres forması giyen Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli futbolcuyla sözleşme imzalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Valencia'nın hızına vurgu yapılan bir videonun yer aldığı paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Enner Valencia." ifadesi kullanıldı.

Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de West Ham United ve Everton'da forma giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, 75 lig müsabakasında 11 gol attı.

Temmuz 2017'de Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer olan tecrübeli futbolcu, 96 lig müsabakasında 30 kez fileleri havalandırdı.

Ekvador Milli Takımı'nın da formasını terleten Valencia, 54 karşılaşmada 31 kez gol sevinci yaşadı.

"FENERBAHÇE'NİN BİR PARÇASI OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Ekvadorlu golcü, "Bu kadar büyük ve harika bir camianın bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. İlk kez Türkiye'de bulunuyorum, bir Türk takımında oynuyorum. Çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir camiada olmak şampiyonluk isteğini getirir. Bunun için gerekli çalışmaları yapacağım. Ligin başından itibaren başarılı olacağıma inanıyorum." dedi.

"BU FORMA İÇİN YÜZDE 100 MÜCADELEMİ VERECEĞİM"

Taraftarlara da seslenen Enner Valencia, "Buraya gelme aşamasında çok fazla mesaj atan ve buraya çağıran Fenerbahçe taraftarlarına şükranlarımı iletiyorum. Bu forma için yüzde 100 mücadelemi vereceğim." diyerek sözlerini tamamladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Çubuklu formamızla mücadele edecek Enner Valencia'ya ailemize 'hoş geldin' diyor; kendisine, Sarı Lacivert forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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