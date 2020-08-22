Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Higuain, Mandzukic, Samuel Kalu...
Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, birçok isimle daha ilgileniyor. Fenerbahçe'de gündeme Higuain, Mandzukic ve Samuel Kalu gibi isimler geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki futbolcuların son durumu...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.
TERENCE KONGOLO
Feyenoord altyapısından yetişen ve Monaco'dan 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Huddersfield'a transfer olan Terence Kongolo'ya Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
BAKASETAS
Erol Bulut'un alınması konusunda ısrarcı olduğu Yunan futbolcu için para+takas yoluyla transferi bitirmek isteyen Fenerbahçe, görüşmelerde tüm şartları zorluyor.
ENNER VALENCIA
Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olması durumunda forvet alernatifini arttırmak isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam'dan sonra Enner Valencia'yı da kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe bonservisi elinde olan yıldız santrfor ile prensip anlaşmasına vardı.
LIMNIOS
Fenerbahçe'nin Dimitris Limnios'u da gündemine aldığı iddia edildi. PAOK ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yunan futbolcuyla temasa geçtiği ileri sürülen sarı-lacivertlilerin bu oyuncuyu alternatif olarak belirlediği kaydedildi.
GONZALO HIGUAIN
Vedat Muriqi'nin transfer olma ihtimali sarı lacivertli ekibi yeni forvet arayışına soktu. Fenerbahçe, Juventus'tan ayrılmak üzere olan Gonzalo Higuain ile temas halinde. Teknik direktör Pirlo, Gonzalo Higuain'i kadroda düşünmüyor.
MAURICIO LEMOS
Mauricio Lemos için temaslarını sürdüren Fenerbahçe için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol medyasından Canarias-7, Las Palmas'ın Lemos'u 1.5 milyon Euro'ya bırakacağını belirtti.
MARCEL TISSERAND
Fenerbahçe'de, ilk hedef stoper eksikliğini gidermek. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı gündemine aldı.
SAMUEL KALU
Kanatlarda eksiklik yaşayan Fenerbahçe'nin gündemine yeniden Samuel Kalu geldi. Fransa'nın ünlü muhabirlerinden Manu Lonjon'un haberine göre Kanarya, Samuel Kalu'nun transferi için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Bordeaux ile görüşüyor.
MARIO MANDZUKIC
Sarı-Lacivertliler, bir süredir boşta olan Hırvat yıldızın menajeriyle temas kurdu. 34 yaşındaki yıldıza 2 yıllık sözleşme teklif edildi.
CAICEDO
Fenerbahçe, yıldız forveti Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olması durumunda Lazio'dan Caicedo'yu alacak. Lazio ile pazarlıklar sürüyor.
BASTOS
Vedat Muriqi'yi 18 milyon euro artı 2 milyon euro'yu bulan bonuslarla satmayı planlayan Fenerbahçe, Bastos takviyesi için önemli mesafe kat etti. İtalyanlar ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Angolalı stoperle de 3 senelik anlaşma sağladı.
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