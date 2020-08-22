Gelecek sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte ilk 11'ler...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile hazırlık mücadelesi yapacak. Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanacak olan mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu. Mücadelede yeni transferlerin performasının nasıl olacağı da merak konusu oldu.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı bu akşam 17:00'da Fenerbahçe TV'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe: Harun Tekin, Serdar Aziz, Zanka, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gönül, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Garry Rodrigues, Mame Thiam

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