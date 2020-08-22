22 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu!

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.08.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını Tesisleri'nde sürdüren , 'in yeni takımı ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte ilk 11'ler...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren , 'in yeni takımı ile hazırlık mücadelesi yapacak. Tesisleri'nde oynanacak olan mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu. Mücadelede yeni transferlerin performasının nasıl olacağı da merak konusu oldu.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı bu akşam 17:00'da Fenerbahçe TV'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe: , , Zanka, Sadık Çiftpınar, , , Luiz Gustavo, , Mert Hakan Yandaş, Garry Rodrigues, Mame Thiam

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe stoperine kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi F.Bahçe stoperine kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi
F.Bahçe tecrübeli oyuncunun sözleşmesini uzattı! F.Bahçe tecrübeli oyuncunun sözleşmesini uzattı!
Caner Erkin'den transfer itirafı! F.Bahçe haricinde... Caner Erkin'den transfer itirafı! "F.Bahçe haricinde..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör