22 Ağustos 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen ve son olarak Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bir transfere daha nokta koymaya hazırlanıyor. Yönetimin her konuda anlaşma sağladığı yıldız futbolcunun, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 22.08.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 11:55
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Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, sezonun sona ermesinin ardından transferde adeta uçuşa geçti.

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Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Yaz transfer döneminin başlamasının ardından transferlerini tek tek açıklayan sarı-lacivertliler, yaptığı takviyelerle rakiplerine gözdağı verdi.

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Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

İlk olarak Mert Hakan Yandaş transferini açıklayan Kanarya, Beşiktaş ile sözleşmeleri sona eren eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i de renklerine bağladı.

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Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak'ı da kadrosuna katan Fenerbahçe, hücum hattını Mame Thiam ile güçlendirdi.

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Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Geçtiğimiz sezon oldukça sıkıntı yaşadığı kanat bölgesini ilk olarak Sinan Gümüş ile güçlendiren sarı-lacivertliler, son olarak Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa ile 2 yıllık mukavele yaptı.

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