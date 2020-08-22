Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen ve son olarak Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bir transfere daha nokta koymaya hazırlanıyor. Yönetimin her konuda anlaşma sağladığı yıldız futbolcunun, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 22.08.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 11:55 ABONE OL